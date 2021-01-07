Kırıkkale'de seyir halindeki araçta yangın
Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat Keser'in kullandığı 71 KD 437 plakalı otomobil Ankara Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bu sırada caddede bulunan polis ekipleri, otomobildeki dumanı fark ederek sürücüyü durdurdu.
Keskin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.
Fenalaşan sürücü, Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.