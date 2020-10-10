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Aktüel Kırıkkale'de sahte içki denetimi
Aktüel

Kırıkkale'de sahte içki denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:45:26 -
Kırıkkale'de sahte içki denetimi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerine yönelik denetim ve bazı adreslere düzenlenen operasyonda, alkol yapım kiti ile sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Kentte son günlerde yaşanan sahte içkiden zehirlenme olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, alkol olduğu değerlendirilen içecek, alkol yapım kiti, tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi, Ramazan K, Halil K. ve Yasin S. gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.Ş, D.E, E.G, H.E, E.E, A.R.Ö, C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

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