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Aktüel Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı
Aktüel

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:39:11 -
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

İbrahim Çiftçi idaresindeki 71 AAD 249 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Tır Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile Mehmet Emin (6), Yusuf Ömer (9), Ahmet (13), Tayfun Ada (10), Hilal (30) ve Fatma Meryem Çiftçi (2) ile Hava Terzioğlu (31) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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