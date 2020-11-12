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Aktüel Kırıkkale'de "Kovid-19 dedektifleri" işbaşında
Aktüel

Kırıkkale'de "Kovid-19 dedektifleri" işbaşında

Valilikçe hem çocukları hem de aileleri bilinçlendirmek amacıyla "Kovid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi" hayata geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:57:46 -
Kırıkkale'de "Kovid-19 dedektifleri" işbaşında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Kovid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi" ile hem çocuklar hem de ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Vali Yunus Sezer'in katılımıyla Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere evlerinde ebeveynlerine not vermeleri için karne dağıtıldı.

Öğrenciler evlerinde ailesinin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını kontrol ederek, not verecek.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının devam ettiğini, buna yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilerek yeni ilave tedbirleri planladıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede Kırıkkale'nin birçok konuda pilot il olması nedeniyle değişik uygulamaları hayata geçirdiklerini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"İlimizde hem filyasyon hem de salgın denetim ekiplerinde 400 çalışan arkadaşımız var. Bu konuda kurum müdürlerimizle birlikte gece gündüz büyük gayret sarf ediyorlar. Vatandaşlarımız da maske, mesafe ve hijyen konularına riayet ediyorlar. Fakat bizim ulaşamadığımız bir alan var. Pozitif vakaları incelediğimiz kadarıyla aile içi ziyaretler ve komşu ilişkilerinden kaynaklanan bir vaka artışı var. Bu vaka artışıyla ilgili olarak bilinçlendirme çalışmalarını sosyal medyada veya basında duyurmaya çalışıyoruz. Her yöntemi deniyoruz. Bugün de bu konuda çocukları bilinçlendirerek aile üzerinde bir kontrol mekanizması kurabiliriz diye düşündük. Çünkü her aileye ulaşamıyoruz."

Sezer, daha önce bunun denemesinin İçişleri Bakanlığınca trafik konusunda yapıldığını anımsatarak, çocukların fahri trafik müfettişi olarak görevlendirildiğini dile getirdi.

Bu projenin çocuklar üzerinde son derece etkili olduğunu ifade eden Sezer, şunları anlattı:

"Biz de pandemiyle ilgili olarak çocuklarımızı Kovid-19 dedektifleri yaparak aileleri üzerinde bilinçlendirme noktasında böyle bir proje başlattık. Çocuklarımız salgınla ilgili uyulması gereken tedbirler konusunda bilgilendiriliyor ve kendilerine bir karne veriliyor. Yine aileye yazmış olduğumuz bir mektup ve uyulması gereken tedbirleri içeren bir broşür var. Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerimizin bu noktada biraz daha dikkatini çekmek ve bilinçlendirmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Karneler sonucunda da çocuklarımızı küçük hediyelerle ödüllendireceğiz."

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