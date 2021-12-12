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Yerel Kırıkkale'de korkutan yangın
Yerel

Kırıkkale'de korkutan yangın

Kırıkkale'de müstakil bir evin ikinci katında sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 02:40:00 -
Kırıkkale'de korkutan yangın

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1529. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin ikinci katında kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında kanepeler tutuştu. Pencereden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yaptı. Dumanları gören mahalle sakinleri ise yangının bulunduğu alana toplandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi.

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