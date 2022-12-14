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Gündem Kırıkkale'de korkutan deprem
Gündem

Kırıkkale'de korkutan deprem

Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin saatini 03.49 olarak açıklarken derinliğini 12.48 km olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 04:17:00 -
Kırıkkale'de korkutan deprem

AFAD Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 03.49 olarak açıklanırken derinliği 12.48 km olarak kaydedildi.

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