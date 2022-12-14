Kırıkkale'de korkutan deprem
Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin saatini 03.49 olarak açıklarken derinliğini 12.48 km olarak belirledi.
AFAD Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Kırıkkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 03.49 olarak açıklanırken derinliği 12.48 km olarak kaydedildi.
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