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Aktüel Kırıkkale'de korkunç kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kırıkkale'de korkunç kaza: Yaralılar var

Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:23:00 -
Kırıkkale'de korkunç kaza: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Beton bariyere çarpıp takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

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