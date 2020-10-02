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Aktüel Kırıkkale'de kaçakçılık ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kırıkkale'de kaçakçılık ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:35:48 -
Kırıkkale'de kaçakçılık ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çok sayıda gümrük kaçağı eşya ile ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Delice ilçesinde A.S'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde, çeşitli markalarda 2 bin 828'i dolu 17 bin 228 makaron, 30 bandrol ve 31 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli ve idari işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise şüpheli İ.A'nın Yahşihan ilçesindeki evinde, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca, kama, kasatura ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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