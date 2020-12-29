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Aktüel Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı
Aktüel

Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:53:42 -
Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, anne ile kızı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde kaçak tütün sattığı tespit edilen anne M.K. ile kızı B.K'nin evinde yaptıkları aramada 10 kilogram tütün, 1000'i dolu 6 bin makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan anne ve kızı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

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