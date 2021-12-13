  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırıkkale'de iki trafik kazası
Gündem

Kırıkkale'de iki trafik kazası

Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:02:00 -
Kırıkkale'de iki trafik kazası

Yaşar Eğriboyungil idaresindeki 19 UH 237 plakalı otomobil ile Osman Saftan yönetimindeki 06 RVK 37 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Ünay ve Öykü Eğriboyungil ile Sema Saftan yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yalçın Yüksel idaresindeki 23 LC 259 plaka otomobil de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar
Sağlık

Doktorlardan yeni iş bırakma kararı! Hastası olan vatandaşı yine çileden çıkaracaklar

Doktorların özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin teklif, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden sonraya ertelendi. Fırsat kollayan, hipokrat y..
Bu gece gökyüzüne dikkat!
Gündem

Bu gece gökyüzüne dikkat!

Kuyrukluyıldız Leonard bu akşam Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirti..
İşte bu başarı Erdoğan ve ekibinin! 30 yaş ve altı eski Türkiye’yi bilmez!
Gündem

İşte bu başarı Erdoğan ve ekibinin! 30 yaş ve altı eski Türkiye’yi bilmez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, 20 yıllık iktidar sürecinde sürekli kendisiyle yarıştı ve onlarca mega projelere imza atarak Tü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay