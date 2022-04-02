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Aktüel Kırıkkale'de iki araç birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Kırıkkale'de iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:41:00 -
Kırıkkale'de iki araç birbirine girdi: Yaralılar var

M.G. (32) idaresindeki 06 FL 6948 plakalı otomobil, Çalılıöz Mahallesi Şehir Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta, K.K'nin (35) kullandığı 41 HS 547 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 06 FL 6948 plakalı otomobildeki M.G. (35) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

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