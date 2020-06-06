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Aktüel

Kırıkkale’de hırsılık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale’de 5 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:37:53 -
Kırıkkale’de hırsılık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale’de 5 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı ikametten 2 bin 350 Türk lirası değerinde ziynet eşyası, 1 adet laptop bilgisayar ve 4 adet televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının da koordinesinde yapılan araştırma ve istihbarat çalışması neticesinde tespit edilen S.P., P.M. ve D.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Söz konusu şahısların kent merkezindeki çeşitli mahallelerde hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen eşyalar da sahiplerine teslim edildi.

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