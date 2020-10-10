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Aktüel Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı
Aktüel

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:03:16 -
Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hareket halindeki ev eşyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında Sadık Yumurtacı idaresindeki 06 EV 3967 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyonda hasara neden olan ve eşyaların yandığı olayda bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

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