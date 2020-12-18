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Aktüel Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
Aktüel

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:58:43 -
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı 06 BZA 605 plakalı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı.

Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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