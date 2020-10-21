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Aktüel Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:32:39 -
Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu önünde Metehan Ç. (28) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Pamuk, daha sonra arkadaşları Emre A. (26) ve Cahit A. (22) ile aynı yere gelerek Metehan Ç. ile kavga etti.

Çıkan kavgada, Pamuk ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kolundan hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan Emre A. ile Metehan Ç. ve Cahit A'yı gözaltına aldı.

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