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Aktüel Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Aktüel

Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:02:01 -
Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gazibeyli köyündeki cami lojmanında kalan imam ve ailesinin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen imam Gökhan İnci (39) ile evde bulunan Lütfiye (38), Elmas (62), Muhammed Baki (7), Ebrar Seher, Rumeysa (18) ve Elmas Zehra İnci (13) ile Kübra Çetinkaya (21), ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lütfiye İnci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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