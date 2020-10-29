Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Mehteran Takımı, tırın üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı, ayrıca bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında mehteran takımı, tırın üzerinde kentteki bütün mahalleleri gezdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkanlar, Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

- Bisiklet turu etkinliği

Kırıkkale Valiliğince de Yeşil Vadi ile Oba köyünü birbirine bağlayan bisiklet yolunda etkinlik düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Kırıkkale için de anlamlı bir gün. Yeşil Vadi ile OBA köy projelerini birbirine bağlayan bisiklet yolunun ilk etabını bugün faaliyete açmış bulunacağız. Burada bisiklet severler, Türkiye'nin her yerinden gelerek doğayla iç içe Kızılırmak'a eşlik eden bu doğa harikası alanda spor yapabilecekler. Olta balıkçılığı yapabilecekler ve ailece vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi, 9 kilometrelik bisiklet yolunda pedal çevirdi.