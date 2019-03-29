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Kırıkkale yerel seçim sonuçları 2019 | Kırıkkale ilçeleri yerel seçim sonuçları

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29 Mart 2019 Cuma 22:23
Kırıkkale yerel seçim sonuçları 2019 | Kırıkkale ilçeleri yerel seçim sonuçları

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Kırıkkale yerel seçim sonuçları belli oldu mu?

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Kırıkkale 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kırıkkale Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Kırıkkale belediye başkan adayları 2019

AK Parti: Mehmet Saygılı

MHP: Serdar Yarar

BHP: Mustafa Babacan

İYİ Parti: Mahir Yılmaz

SP: Faruk Vurgun

Vatan Partisi: Nezih Gülşen

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kırıkkale, Kırıkkale belediye Seçim sonuçları Kırıkkale 2019 yerel seçim sonuçları ve Kırıkkale ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

Kırıkkale belediye seçim sonuçları 2014 

AK Parti %44

MHP %30

CHP %20

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:23
  1. Kırıkkale Cumhur ittifakı oy oranı
  2. Kırıkkale Millet ittifakı oy oranı
  3. Kırıkkale Ak Parti oy oranı
  4. Kırıkkale CHP oy oranı
  5. Kırıkkale MHP oy oranı
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