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Aktüel Kırıkkale ve Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Aktüel

Kırıkkale ve Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:09:14 -
Kırıkkale ve Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale'de kısıtlama öncesi kent merkezinde bazı market ve ekmek fırınlarında kısa süreli yoğunluk yaşandı. Vatandaşların, pazartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle gıda ihtiyacını karşılamak için iş yerlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Saat 21.00'den itibaren ise kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde hareketlilik sona erdi. Polis ekipleri de kısıtlamanın ardından belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalarına başladı.

- Niğde

Niğde'de kısıtlama başlamadan önce kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00'den itibaren cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri de Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı uygulamada, sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek belgesi olmayanlara uyarıda bulundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise uygulama noktasını ziyaret etti ve polislere kolaylıklar diledi. Ergun, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

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