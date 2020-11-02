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Aktüel Kırıkkale ve Niğde'de depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kırıkkale ve Niğde'de depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:35:15 -
Kırıkkale ve Niğde'de depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

KIRIKKALE/NİĞDE (AA) - Kırıkkale ve Niğde'de İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de bir kişinin İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, paylaşımda bulunan U.S'yi (18) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

- Niğde

Niğde'de de bir kişinin İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.O, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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