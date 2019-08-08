Kırıkkale üniversitesi yüksek lisans başvuru şartları 2019
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak. 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin web adresinde yer almaktadır. Detaylı bilgiler kurumun internet sitesinde. Kırıkkale üniversitesi yüksek lisans başvuru 2019 şartlarının ve detayların yer aldığı tüm bilgilere site üzerinden ulaşılabilmekte.08 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak. 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin web adresinde yer almaktadır. Detaylı bilgiler kurumun internet sitesinde. Kırıkkale üniversitesi yüksek lisans başvuru 2019 şartlarının yer aldığı tüm bilgilere site üzerinden ulaşılabilmekte.
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