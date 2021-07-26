Kırıkkale Üniversitesi sağlık personel alımı ne zaman?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanında, hemşire ve sağlık personeli kadrolarına 132 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Personel alımına başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunları arasında olması gerektiği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Kırıkkale Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 9 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Kırıkkale Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alım şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel

Şartları taşımak.

2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.

Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.

7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet

tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.