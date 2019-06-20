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Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Kırıkkale Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Kırıkkale Üniversitesi, toplam 13 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Kırıkkale Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Kırıkkale Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Kırıkkale Üniversitesi, toplam 13 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Kırıkkale Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi 20 Hazarin'da başlamış olup ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:10
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  3. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları
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