0553 313 94 23

Kırıkkale lise taban puanları 2019 Kırıkkale lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri MEB e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kırıkkale lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
Kırıkkale lise taban puanları 2019 Kırıkkale lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri MEB e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Kırıkkale lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Kırıkkale lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi taban puanları

MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi taban puanları

SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
  1. Yozgat
  2. Amasya
  3. MEB e okul
  4. kırıkkale liseleri taban puanları 2019
  5. kırıkkale lise taban puanları 2018-2019
  6. kırıkkale lise puanları 2019
  7. kırıkkale lise puanları 2018
  8. kırıkkale fen lisesi taban puanı 2019
  9. kırıkkale fen lisesi taban puanı 2018 2019
  10. kırıkkale atatürk anadolu lisesi taban puanı
  11. kırıkkale sağlık meslek lisesi puanları
  12. kırıkkale fen lisesi taban puanı 2017
  13. kalecik fen lisesi taban puanı
  14. kaman fen lisesi taban puanı
  15. delice sağlık meslek lisesi taban puanı
  16. kırşehir lise taban puanları 2019
  17. Kırıkkale Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  18. Kırıkkale Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  19. Kırıkkale Liseleri Kontenjanları 2019
  20. Kırıkkale liselerin en küçük puanları 2018
  21. Kırıkkale Anadolu Liseleri Kontenjanları
  22. 2018 2019 Kırıkkale Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  23. Kırıkkale Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Kırıkkale Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Kırıkkale İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  27. Kırıkkale Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  28. Kırıkkale Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  29. Kırıkkale Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  30. Kırıkkale Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  31. Kırıkkale Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  32. Kırıkkale Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  33. Kırıkkale Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  34. kırıkkale osmangazi fen lisesi
  35. lgs puan hesaplama
  36. kırıkkale yıldırım beyazıt anadolu lisesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti' diyenlere Hazreti Ömer cevabı!
    1. Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti'..
    2. Hasan Ali, İngilizler’in radarında
    3. "331 bin mülteci geri döndü"
    4. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    5. Avrupa’nın ilk sualtı restoranı..
    6. Godiva, MBK Partners’la satış ve..
    7. Mazbatası iptal edilen muhtar yeniden..
    8. Oylar eşit çıktı! Kazanan kura ile..
    9. Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra..
    10. Binali Yıldırım: “Yapılacak seçimlere..
    11. Çorum lise taban puanları 2019 Çorum..
    12. İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri..
    13. Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine..
    14. Vali drone destekli trafik denetimine..
    15. Binali Yıldırım'dan Yüksek Seçim..
    16. Asırlık birlik ve kaynaşma geleneğini..
    17. Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
    18. Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de..
    19. GÜNCELLEME - İş vaadiyle..
    20. Tunceli lise taban puanları 2019..
    21. Başkan Kazgan’dan Bayram mesajı
    22. Almanya'da koalisyon ortağı SPD..
    23. Gölbaşı ilçesinde oyun parklarına..
    24. Sakarya ve Karabük'te trafik kontrolü
    25. Çölyak ve PKU hastalarına..
    26. Otomobil istinat duvarına çarptı
    27. Refüje çarpan minibüs takla attı
    28. Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar..
    29. Sadıkoğlu’ndan bayram ziyaretleri
    30. Narkotik köpeği Oval, Vali Gürel’i..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular