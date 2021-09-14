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Yerel Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden sürücüye cezası kesildi
Yerel

Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden sürücüye cezası kesildi

Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden girerek Yeni Sanayi kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre ilerleye tır sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 13:26:00 -
Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden sürücüye cezası kesildi

Kırıkkale'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından ters yönde seyrettiği tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı.

İ.F. idaresindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kaletepe Mahallesi'nden Kırıkkale-Ankara kara yoluna ters yönden girerek Yeni Sanayi kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre ilerledi.

Kavşakta manevra yapıp normal yöne dönen tır, Ankara istikametine ilerledi.

Polis ekipleri tarafından KGYS kameralarından plakası tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza yazıldı.

Sürücü hakkında ayrıca trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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