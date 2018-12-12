0553 313 94 23

Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı

Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda silahlı gasp eylemi gerçekleştiren şahısları, olay sırasında kullandıkları minibüsün kırık tamponu ele verdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle gerçekleşen gasbın ardından kaçan şüpheliler, kullandıkları minibüsün kırılan tamponundan yola çıkan polisin araştırmasıyla belirlenip, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 3 Ekim Çarşamba günü,Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna saat 03.00 sıralarında siyah minibüsle gelen, yüzleri kar maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının üzerinde bulunan bir miktar parayı alan gaspçılar, plakasını kapattıkları minibüsle kaçtı.

Gaspçıları yakalamak için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. İlçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gaspçıların kaçtığı minibüsün sağ ön tamponunun hafif kırıldığını belirledi. İlçedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 200 aracı takibe aldı. Olayda kullanılan minibüs, tespit edildi. Kimliklerinin O.S., S.S.Ç. ve U.S. olduğu belirlenen şüpheliler, geçen Cumartesi günü ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
  1. Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı
  2. Muğla
  3. Fethiye
  4. Gasp şüphelileri yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!