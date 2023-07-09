Kırgızistan’ın ekmeği TİKA’dan

Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta’nın eşliğinde günlük 20 bin ekmek üretim kapasiteli Bişkek Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Fabrikadaki ekmek üretim teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi alan Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Abdıkadırov’dan fabrikanın mevcut yüzde 25-30’luk üretim kapasitesini artırılmasını talep etti. Caparov, ekmek fabrikasındaki ürünlerin kalite ve uygun fiyatta olduğunu belirterek eğitim, sağlık, içişleri organları ve diğer devlet kurumlarının bu fabrikadan ekmek satın almaları talimatında bulundu.