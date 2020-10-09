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Dünya Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te OHAL ilan edildi
Dünya

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te OHAL ilan edildi

Kırgızistan'da yapılan seçimlerin ardından FETÖ'nün de parmağı olduğu düşünülen olayların yatışması için başkent Bişkek'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:02:00 - 2020-10-09 17:21:11

Ülkede yapılan seçimlerin ardından başlayan olayların artmasıyla birlikte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 9 Ekim’den 21 Ekim’e kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Bişkek’te olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı aktarıldı.

 

Bişkek'te OHAL ilan edildi

Açıklamada, 9 Ekim saat 20.00’den 21 Ekim 08.00’e kadar kitlesel ayaklanmalardan kaynaklanan şiddet ve insanların yaşam ve sağlığını tehdit eden mevcut durumla ilgili olarak, yalnızca vatandaşların can ve sağlıklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması, ayrıca sosyo-politik durumu hızla istikrara kavuşturmak için Bişkek şehrinde asayişin sağlanması amacıyla olağanüstü hal uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev’in olağanüstü hal dönemi için komutan olarak atandığı ifade edilen açıklamada ayrıca, sokağa çıkma yasağı ve vatandaşların giriş ve çıkışı için özel rejim getirilmesi talimatını verdiği bildirildi.

Meclis Başkanından 'istifa' açıklaması

Öte yandan, Meclis Başkanı Mıktıbek Abdıldayev bugün yaptığı açıklamada, Kırgızistan halkına ve siyasi partilerin liderlerine seslendi. Meclis Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Abdıldayev, Kırgızistan’daki zor durumun devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un ülkedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından istifa etmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Meclisin mümkün olan en kısa sürede olağanüstü toplantı düzenleme ve ülkeyi yasal alana geri getirme göreviyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Abdıldayev, “Milletvekillerinin güvenliğini sağlamak için Meclisin toplantısının yapılması çok önemlidir” dedi. Meclis Başkanı, siyasi partilerin liderleri ve milletvekili grupları arasında görüşmeler yapıldığını, partilerin mevcut durumdan çıkış yolu konusunda ortak bir karara varmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Seçim sonrası olaylar çıkmıştı

Kırgızistan’da geçen Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından, seçim barajını geçmeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri Bişkek’te seçimin ertesi günü seçim sonuçlarını protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Salı günü polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.

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