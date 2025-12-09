  • İSTANBUL
Kırgızistan'da sağlık krizi!

Kırgızistan'da sağlık krizi!

Kırgızistan'da solunum yolu enfeksiyonlarının hızla artması, büyük bir sağlık krizine yol açtı. Yayılmanın merkezinde 'Hong Kong gribi' olarak bilinen A/H3N2 virüsünün olduğu belirlendi.

Kırgızistan'da solunum yolu enfeksiyonlarının hızla artması, büyük bir sağlık krizine yol açtı. Yayılmanın merkezinde 'Hong Kong gribi' olarak bilinen A/H3N2 virüsünün olduğu belirlendi.

Kırgızistan'da hızla tırmanan solunum yolu enfeksiyonları, ülkeyi ciddi bir sağlık krizine sürükledi.

Özellikle çocuklar arasında yayılan A/H3N2 "Hong Kong gribi", eğitim kurumlarını felç etti.

Artan vaka sayıları üzerine yüzlerce okul ve anaokulu kapatılırken, birçok bölgede karantina uygulamaları yeniden devreye alındı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yalnızca bir haftada 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kayıtlara geçti.

Hastaların yaklaşık yüzde 70'inin çocuklardan oluştuğu belirtildi.

 

Uzmanlar özellikle 14 yaş altı grupta yayılımın çok hızlı ilerlediğini bildirdi.

Eğitim Bakanlığı, salgının hızını kesebilmek için ülke çapında kapsamlı önlemler aldı. 214 anaokulu tamamen karantinaya alındı. 207 okul ise çevrimiçi eğitime geçti.

Bakanlık, salgın döneminde okulların uzaktan eğitime geçişte ek bir izin sürecine gerek duymadığını, yalnızca durumun bildirilmesinin yeterli olduğunu duyurdu.

Yapılan laboratuvar incelemeleri, solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun A/H3N2 tipi Hong Kong gribi olduğunu ortaya koydu.

Sağlık yetkilileri, özellikle Hong Kong gribinin bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

