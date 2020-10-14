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Aktüel Kırgızistan'da Sadır Caparov Başbakanlığındaki kabine Meclisten güvenoyu aldı
Aktüel

Kırgızistan'da Sadır Caparov Başbakanlığındaki kabine Meclisten güvenoyu aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:41:03 -
Kırgızistan'da Sadır Caparov Başbakanlığındaki kabine Meclisten güvenoyu aldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Sadır Caparov'un Başbakanlığındaki kabinenin Meclisten güvenoyu aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un önerisi ile Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde toplanan mevcut 120 sandalyeli Meclis üyelerinden 83'ü, Caparov'un başbakanlığı ve kabinesine güvenoyu verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Caparov Başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atamalarına ilişkin kararı imzaladı.

Caparov, Meclisin bugünkü oturumunda sabıkalı olup olmadığına ilişkin soruya, bir suç işleyerek cezaevine girmediği, siyasi suçlu olduğu yanıtını verdi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen eylemciler, Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etmişti.

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