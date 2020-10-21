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Aktüel Kırgızistan'da parlamento seçimi 20 Aralık'ta yenilenecek
Aktüel

Kırgızistan'da parlamento seçimi 20 Aralık'ta yenilenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:03:14 -
Kırgızistan'da parlamento seçimi 20 Aralık'ta yenilenecek

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da genel seçimin 20 Aralık'ta yenilenmesine karar verildiği duyuruldu.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 120 sandalyeli meclisin üyelerinin belirleneceği seçimin 20 Aralık'ta tekrarlanması için seçim takvimi ve bütçesinin onaylandığı belirtildi.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin destekçilerinin düzenlediği gösteriler sonucunda iptal edilmişti.


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