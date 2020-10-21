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Aktüel Kırgızistan'da ekonomik suçlarla ilgili af ilan edildi
Aktüel

Kırgızistan'da ekonomik suçlarla ilgili af ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:42:11 -
Kırgızistan'da ekonomik suçlarla ilgili af ilan edildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da siyasi yönetimi elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, ülkede ekonomik çöküşü engellemek amacıyla ekonomik suçlarla ilgili af ilan etti.

Başbakanlık resmi internet sitesindeki açıklamada, Caparov'un, kısa sürede ülke ekonomisinin olumlu makroekonomik göstergelere ulaşması ve devletin dış borcunun geri ödemeleri için ekonomik suçlarla ilgili af ilan ederek, "milletin cebine elini sokanlara ellerini çabuk tutmaları" çağrısı yaptığı belirtildi.

Son 30 yılda enerji, vergi, ilaç, lisans, yer altı kaynakları ile diğer ekonomik ve kamu sektörlerinde, devlet memurları, kamu yöneticileri ve çalışanları, hissedarları ile vergi kaçıran özel şirketlerin sahiplerinin, ekonomik af kararından sadece 30 günde yararlanabileceğine dikkat çekildi.

Ekonomik af kararıyla ilgili kanun yolunun kısa sürede hazırlanacağı, beyan edilen mal ve gelirin dokunulmazlığının garanti edileceği, gönüllü mal ve gelir beyanında gizliliğe saygı gösterileceği ve her türlü cezadan muaf tutulacağı kaydedildi.

- Bu yıl 600 milyon dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor

Ülkede, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını protesto eden göstericilerin bir bölümünün cezaevinden çıkardığı Caparov, ülke yönetimini üstlenmişti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, seçimler ve protesto olaylarının ekonomiye verdiği zarar nedeniyle Kırgızistan bütçesinin bu yıl yaklaşık 600 milyon dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor.

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