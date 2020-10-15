Kırgızistan'da başbakan yanlısı göstericiler parlamentonun kendi kendini feshetmesini talep etti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan ve başbakanlık koltuğuna oturtulan eski Ata Curt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'un destekçileri, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından parlamentonun da kendi kendini feshini talep etti

Başbakan Caparov'un ve bazı partilerin destekçilerinden oluşan 2 bin civarındaki gösterici, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un kaldığı Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'na yakın mesafede bulunan atıl haldeki Issık Göl Otel binası önünde toplandı.

Ceenbekov'un istifa haberinden tatmin olmadıklarını dile getiren göstericiler, parlamentonun kendi kendini feshetmesini bekleyeceklerini ifade etti.

Göstericiler, akşam saatlerinde, kendilerine tahsis edilen otobüslerle Issık Göl Otel binasından Başbakanlık binası önündeki alana hareket etti.

Başbakan Caparov'un, destekçilerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan, 120 sandalyeli parlamento üyelerinin Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları Kongre Merkezi'nde yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, meclisten güvenoyu alan Caparov'un başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

Caparov'un ve destekçilerinin istifasını istediği Ceenbekov görevini bırakmıştı.



