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Aktüel Kırgızistan'da anayasa değişikliği taslağı protesto edildi
Aktüel

Kırgızistan'da anayasa değişikliği taslağı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:04:06 -
Kırgızistan'da anayasa değişikliği taslağı protesto edildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yeniden devlet başkanlığı yönetim sistemine geçişi öngören anayasa taslağı protesto edildi.

Yaklaşık 500 kişilik grup, anayasa taslağındaki bazı maddelere dikkati çekmek için Bişkek garından şehir merkezindeki Ala-Too Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Reforma ve Ata Vatan siyasi partileri üyelerinin yanı sıra bazı cumhurbaşkanı aday adayların da katıldığı yürüyüşte, "Han anayasasına karşıyız", ve "Anayasa taslağı geri çekilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Anayasa taslağını gazetecilere değerlendiren cumhurbaşkanı aday adayı Sadık Şer-Niyaz, "Halkımızın refahını yükseltecek anayasaya karşı değiliz. Ama korkutularak anayasa değiştirilemez. Bize parlamenter yönetim sistemi gerekli." ifadesini kullandı.

Ülkede Halk Kurultayı adlı yeni organın oluşturulmasını ve devlet başkanının geniş yetkilerle donatılmasını öngören yeni anayasa taslağı tartışmaya açılmış ve "Anayasa Uzlaşma Komisyonu" oluşturulmuştu.

Anayasa değişikliğini gündeme taşıyan milletvekilleri, cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenleneceği 10 Ocak 2021'de anayasa referandumunun da yapılmasını önermişti.

Kırgızistan, 1991-2010 arasında devlet başkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmiş, ülkede iki halk devriminin ardından 2010'da anayasa referandumuyla parlamenter yönetim sistemi tercih edilmişti.

Ülkede 1,5 ay önce yapılan parlamento seçim sonuçların iptali için düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cezaevinden çıkarılan ve başbakanlık koltuğuna oturtulan Sadır Caparov, yeni anayasanın halkın talebi olduğunu savunmuştu.

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