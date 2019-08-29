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Kırgızistan'da ana muhalefet partisi liderine ev hapsi

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Kırgızistan'da ana muhalefet partisi liderine ev hapsi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla 2,5 yıl önce gözaltına alınan meclisteki dönemin ana muhalefet Sosyalist Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev ile eski Acil Durumlar Bakanı Düyşönkul Çotonov, 29 Ekim'e kadar ev hapsinde tutulacak.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Pervomay İlçe Mahkemesi Yargıcı Aynura Satarova'nın başkanlığında gerçekleşen ilk duruşmada iki sanıklı yolsuzluk davasında ara karar açıklandı.

Yeniden yargılanması için mahkeme binasına getirilen Tekebayev ile Çotonov'un 29 Ekim'e kadar ev hapsine alınmasına karar verildi.

Duruşmanın yapıldığı mahkeme binası önünde toplanan Tekebayev ile Çotonov'un destekçileri, parti bayrakları ve liderlerinin fotoğraflarıyla 1,5 saat bekledi.

Mahkeme çıkışı alkışlarla karşılanan Tekebayev, destekçilerine teşekkür ederek, ülkede yargının acil reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Yüksek Mahkeme, Tekebayev ve Çotonov'un yeniden yargılanma talebini kabul ederek, dosyanın yeniden görülmesi için Pervomay İlçe Mahkemesine 21 Ağustos'ta göndermişti.

Pervomay İlçe Mahkemesi, Tekebayev ve Çotonov'a Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırdıkları gerekçesiyle 8'er yıl hapis cezası vermişti.

Rus iş adamı Mayevskiy, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için 1 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdüğü Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ülkenin etkili politikacılardan Tekebayev, 8 Ağustos'ta polisin operasyonuyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarına sert muhalefeti ile tanınıyordu.

Yargılandığı mahkemede suçunu kabul etmeyen Tekebayev, "mahkeme kararının siyasi olduğunu" savunarak af yasasından da yararlanmamıştı.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
  1. Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi
  2. ev hapsi
  3. Kırgızistan
  4. Ömürbek Tekebayev

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