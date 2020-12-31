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Aktüel Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu
Aktüel

Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:56:40 -
Kırgızistan'da 2020'ye siyasi kriz ve yolsuzluk iddiaları damga vurdu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan gündeminde 2020'de siyasi krizler ve yolsuzluk suçlamaları öne çıktı.

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde 18 Mart'ta yurt dışından gelen 3 kişiye ilk Kovid-19 tanıları konulmasının ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilerek vakaların olduğu bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

OHAL ile vatandaşların sadece 07.00 ile 20.00 saatleri arasında market, eczane ve hastanelere kimlik, çıkış ve dönüş saati ile gidilecek yer gibi bilgilerin yer aldığı güzergah listesini doldurarak gidebilmelerine izin verildi.

AVM'ler kapatıldı, ülkede uzaktan çalışma düzenine geçilirken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Acil olmayan ödemeleri durduran Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yönetimi, salgının ülkenin makroekonomik göstergelerini zayıflattığı ve yaklaşık 450 milyon dolar açık oluşturduğu gerekçesiyle uluslararası mali kurum ve kuruluşlardan destek istedi.

Kırgızistan, salgın ile mücadele için Uluslararası Para Fonu ve diğer uluslararası mali kuruluşlardan 333 milyon 900 bin dolar kredi aldı.

Mayıs ayında OHAL'in kalkması ve tedbirlerin gevşetilmesinin ardından haziran ortasından itibaren vaka sayıları ve can kayıpları artmaya başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek'te kurduğu ve modern tanı ve tedavi ekipmanlarıyla donattığı Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesini hizmete açtı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği 2 Nisan'dan bu yana 1355 kişi yaşamını yitirdi.

- Ceenbekov yönetimi yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kaldı

Cumhurbaşkanı Ceenbekov bu süreçte salgınla mücadele yönetimi, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutukluğu, kabinedeki ve bürokrasideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, yolsuzluk suçlamalarının ardından istifa etti. Abılgaziyev hakkındaki iddialar soruşturulmazken Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, danışmanlık hizmeti adı altında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklandı.

- Muhalefetin itiraz ettiği milletvekili seçimleri iptal edildi

Merkez Seçim Komisyonu, milletvekili seçimleri için 4 Ekim tarihini belirledi.

16 partinin katıldığı seçimlerde Birimdik, Mekenim Kırgızistan, Kırgızistan ve Bütün Kırgızistan partilerinin yüzde 7'lik barajı aştığı açıklandı.

Seçim barajını geçen veya geçemeyen muhalefet partilerinin taraftarları başkentin Ala Too Meydanı'nda toplanarak Parlamento binasını işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu 6 Ekim'de seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.

- Protesto olayları Ceenbekov'u istifaya götürdü

Olayların büyümesi üzerine göstericilerin bir bölümü, eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etti.

Parlamento, Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini onayladı.

Protestoların devam etmesi üzerine ülkeyi 3 yıldır yöneten Ceenbekov, tarihte halkının kanını döktüren cumhurbaşkanı olarak anılmak istemediğini belirterek, 15 Ekim'de istifa etti.

Cumhurbaşkanı yetkililerin başbakana devredilmesinin ardından Caparov'un taraftarları 10 gün süren gösterilerine son verdi.

- Kırgızistan'ı 2021'de yoğun siyasi mesai bekliyor

Ülkede 2021 yılının ilk yarısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra anayasa referandumu ile milletvekili seçimlerinin yapılacağını açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Seçimlerde ayrıca halk, başkanlık sistemi ve parlamenter sistem arasında tercih yapacak. Bunun ardından yeni yönetimin milletvekilliği seçimi ve anayasa referandumu için tarih belirlemesi bekleniyor.

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