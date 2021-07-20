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Ekonomi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Meslek YO. birimlerine 16 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:15:00 -
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 19.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Üniversite Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek.

Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak olup değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılacak Başvurular için: Başvuru Formu*, Özgeçmiş, Profesörlük/Doçentlik/Dr.Öğr. Üyesi/Doktora/Mezuniyet ve Denklik belgeleri, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar Listesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 1 Adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

Başvuru Adresleri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal Mikrorayonu No: 30/42, C. Aytmatov Yerleşkesi Rektörlük Binası Bişkek-Kırgızistan, Personel Dairesi Başkanlığı (Oda No: 112), E-posta: [email protected] (başvuru belgelerinizi bu e-posta adresine gönderebilirsiniz),

Tel: 00996 (312) 49 27 81-82, Faks: 00996 (312) 54 19 35

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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