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Kırgızistan-Özbekistan sınırında taşlı sopalı kavga sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:02:53 -
Kırgızistan-Özbekistan sınırında taşlı sopalı kavga sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Özbekistan sınırında her iki taraftan köylüler arasında çıkan taşlı sopalı kavga sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan geçici Başbakanı Kubatbek Boronov, Özbekistan Başbakan Abdulla Aripov ile dün akşam sınır köyleri arasında yaşanan gerginliği görüştü.

Tarafların, Kırgız-Özbek sınırında yaşanan olaylardan üzüntülerini dile getirerek her iki tarafta güvenlik önlemlerinin artırılmasını kararlaştırdıkları aktarıldı.

Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Kadamjay İlçesi Çeçme köyü ile Kırgızistan sınırları içerisinde Özbekistan'a ait Soh ilçesine bağlı Çaşma köyü sakinleri arasında dün akşam arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı ve sopalı kavga yaşandı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki 1379 kilometrelik ortak sınırın yaklaşık 100 kilometresi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.

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