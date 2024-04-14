Kırgızistan Meclis Başkanı Müslüman isimlerinden rahatsız oldu! Bütün isimlerimiz Arapça!

“Helal Endüstrisi” ile ilgili yasa tasarısıyla ilgili konuşan Kırgızistan Meclis (Cogorku Keneşi) Başkanı Nurlanbek Şakiyev, bebeklere konulan Muhammed, Ali, Ömer, Ayşe, Ömer, Amine, Fatıma, Saliha gibi İslami isimlerden rahatsız oldu.

“BÜTÜN İSİMLERİMİZ ARAPÇA”

“Helal” ifadesi yerine “adal” kelimesinin kullanılması gerektiğini söyleyen Nurlanbek Şakiyev, Müslüman isimlerini hedef alarak “Bütün isimlerimiz Arapça” dedi.

Kendi isminin kökeni de Arapça olan Nurlanbek Şakiyev, “Neden her şeyi Araplaştırıyoruz? 'Helal' değil 'adal'. İsimleri bile Araplaştırıyoruz. Bir sürü güzel Kırgız ismimiz var. Mesela Bakıt, Taalai, Elmurza, Ulukbek, Balbak, Çolpon. Neden kullanmıyoruz?” diye konuştu.

“İSTEDİĞİ İSMİ VERİR” TEPKİSİ

Milletvekili Dastan Zhumabekov da Şakiyev'e her ebeveynin çocuğuna istediği ismi verme hakkına sahip olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Zhumabekov, "Yanlış söylediniz. Bizde demokrasi var. Hatta isterse Michael Jackson ya da Ronaldo bile diyebilir. Onların tercihine saygı duymalıyız" ifadesinde bulundu.

ERKEKLERDE MUHAMMED, KIZLARDA SALİHA

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı’nda yer alan bilgilere göre; 2022 yılının ilk 8 ayında yeni doğan bebeklere en çok Saliha ve Muhammed isimleri verildi.

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İşte en popüler o isimler…

Kızlar:

1. Saliha

2.Aliya

3. Rayana

4. Amine

5. Fatıma

6. Alfia

7. Safiye

8. Aylin

9. Aruzat

10. Aişe

Erkekler:

1. Muhammed

2. Ömer

3. Ali

4. Emir

5. Ramazan

6. Bilal

7. Alihan

8. Alinur

9. Osman