  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalar atıldı
Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalar atıldı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:09:00 -
Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalar atıldı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.

Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.

Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.

Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı. Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23