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Kırgızistan ekonomisi 2018'de yüzde 3,5 büyüdü

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:14
Kırgızistan ekonomisi 2018'de yüzde 3,5 büyüdü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 557 milyar Kırgız somu (8 milyar 72 milyon 463 bin 768 ABD doları) tutarında gerçekleştiğini belirtti.

Sultanov, sanayide 5,4, ham petrol ve doğal gaz üretimde yüzde 7,8, tarımda yüzde 2,7, inşaatta 7,8 ve toptan ve perakende sektörlerinde yüzde 8,2 artış yaşandığına dikkati çekti.

Ülkenin dış ticaret verilerine de değinen Sultanov, Kırgızistan'ın dış ticaret cirosunun 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 5 milyar 900 milyon dolar olduğunu aktardı.

Sultanov, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile ticaretinin 2018 yılında yüzde 4,8 gerilediğini ifade etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:14
  1. ekonomi
  2. İstatistik Komitesi
  3. Kırgızistan
  4. Ticaret

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