  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırgız turistin 110 bin lirasını çalan Alman turist yakalandı
Yerel

Kırgız turistin 110 bin lirasını çalan Alman turist yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil için geldiği otelde Kırgız uyruklu turistin içinde döviz ve Türk parasından oluşan yaklaşık 110 bin lirası bulunan çantasını alıp kaçan Alman uyruklu turist tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:55:00 -
Kırgız turistin 110 bin lirasını çalan Alman turist yakalandı

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Kırgızistan uyruklu C.A. isimli şahıs, içerisinde 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ve pasaportu bulunan çantasını lobi bara bırakarak lavaboya gittiği sırada çantasının çalındığını belirterek otel yetkililerine müracaatta bulundu. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine otele gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tur şirketinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın failinin Almanya vatandaşı M.D. isimli şahıs olduğunu belirledi.

M.D.’nin rezervasyonu olmasına rağmen otele giriş yapmadığını ve çantayı aldıktan sonra otelden ayrıldığını belirleyen jandarma ekipleri, M.D.'yi Alanya ilçesi Güzelyalı Caddesi'nde konakladığı bir otelde yakaladı. Şahsın üzerinde çaldığı çantada bulunan 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain maddeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen paralar jandarma tarafından Kırgızistan uyruklu C.A.’ya teslim edilirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen M.D. isimli Alman vatandaşı hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alman uyruklu turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi
Dünya

Londra'da patlama seslerinin nedeni belirlendi

Son dakika haberine göre; İngiltere'deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki sila..
Türkiye'den Bosna-Hersek mesajı
Gündem

Türkiye'den Bosna-Hersek mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Bosna-Hersek'i güçlü bir biçimde desteklediğini kaydetti.
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?
Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da kar yağar mı?

İstanbul kar bu ay yağar mı? İstanbul'da havalar bir açıp bir kapatıyor. Vatandaşlar ise özlenen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini mer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay