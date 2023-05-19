Kireçlenmeye karşı İbrahim Saraçoğlu ve Feridun kunak kürü: Bu besinler kireçlenmeye iyi geliyor! Sağlığınızı göz ardı etmeyin

Kireçlenme Nedir?

Genelde dizlerde, ellerde, omurgada ve kalçalarda görülen kireçlenme tedavi edilmesi gereken önemli bir rahatsızlıktır. Bireylerde en çok görülen kronik eklem sorunlarının başında gelen kireçlenmenin tüm eklemleri etkiliyor olması önemlidir.

Normal eklemlerde kemiklerin ucunu kaplayan ve dayanıklı materyal olan kıkırdak bulunmaktadır. Eklem hareketlerinin pürüzsüz ve kaygan olmasını sağlayan bu kıkırdakta kireçlenme meydana geldiği zaman eklem içerisindeki kemikler birbirine sürtünmektedir. Bu durumda kişide ağrı ve sertlik meydana gelmektedir.

Kireçlenme genel olarak yaşlılarda görülse de hemen her yaştaki bireyde de görülebilmektedir. Kireçlenmenin en önemli özelliklerinden biri eklemlerde kalsiyum tuzları biriktirmesidir. Ağırlık yüklenen eklemlerde çok sık görülen kireçlenmenin çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

Kireçlenme Neden Olur?

Normal yaşamda eklemler sürekli olarak aşınmaya maruz kaldığı ve bazı kişilerde vücut bu durumu onaramadığı için kireçlenme meydana gelmektedir. Yaşamına dikkat eden kişilerde vücut bu hasarı onarabildiği için sorun oluşmamaktadır. Ağrı ve zorlanmaya yol açarak kişinin yaşam kalitesini düşüren kireçlenmenin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Yaşın ilerlemesi: Kireçlenme sorunu genel olarak orta ve ileri yaştaki kişilerde görülmektedir. Özellikle de 50 yaş üzerindeki bireyler kireçlenme sorunu ile uğraşmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile beraber eklemler ve kemiklerdeki kıkırdak yapısı değişmektedir. Bu nedenle kemiklerin dayanıklılığı azalmaktadır. Buna bağlı olarak kireçlenme riski artmaktadır.

Genetik yapı: Bazı genetik özellikler kişilerin kireçlenme riskini artırmaktadır. Vücudun kıkırdak yapısını meydana getiren kollajen üretiminde görülen kusurlar genetik yapıya bağlı olarak kireçlenme rahatsızlığını ortaya çıkarmaktadır.

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Obezite: Aşırı kilo nedeni ile dizlerde ve kalçalarda fazladan baskı oluşmaktadır. Eklemlerdeki kıkırdak yapısı bu baskı nedeni ile bozulmaktadır.

Hareketsiz yaşam: Kireçlenmenin en temel nedenlerinden biri de hareketsiz yaşam tarzı benimsemektir. Masa başında çalışmak, spor ya da egzersiz yapmamak kireçlenme oluşumunu hızlandırmaktadır.

Yaralanma: Eklemleri zorlamak ve eklemlerde oluşan yaralanmalar kireçlenmeye neden olmaktadır. Bu durum özellikle sporcularda görülmektedir.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

Erken teşhis ve tedavi için kireçlenme belirtileri son derece önemlidir. Genelde eklemleri oluşturan kemiklerin yakın teması nedeni ile ağrı oluşmaktadır. Ancak ağrı ile beraber farklı belirtiler de görülebilmektedir. Kireçlenme durumunda kişilerde görülebilecek temel belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Hareketsizlik esnasında ya da sonrasında ağrı

Ağrı olan bölgeye hafif baskı yapıldığı zaman ağrının azalması

Eklemlerdeki esneklik kaybı

Eklemlerde sertlik

Eklemlerin kalınlaşması

Eklemlerin etrafında sertleşen kemikler

Hareket kısıtlılığı

Eklemler büküldüğü zaman ses gelmesi

Eklem etrafının şişmesi

Ayak başparmağının alt kısmında ağrı

Kireçlenme Nasıl Geçer?

Kireçlenme tedavisinde öncelikle yaşam tarzını değiştirmek önemlidir. Tıbbi tedaviden önce gelen bu tedavi sayesinde kireçlenmenin etkilerinden zamanla kurtulabilirsiniz. Doktorlar tarafından önerilen egzersiz yöntemi ile kireçlenmenin oluşması ve ilerlemesi engellenmektedir.

Çok ağır vakalarda cerrahi tedavi yöntemi önerilmektedir. Bu sayede hasar gören eklemler tedavi edilerek kireçlenmenin önüne geçilmektedir. Yaşınız ne olursa olsun kireçlenme sorunu yaşayan kişiler için en önemli tedavilerden biri de fiziksel tedavidir. Fiziksel olarak aktif kalan kişilerin kasları güçlenir ve kireçlenme nedeni ile oluşan ağrıların önüne geçilir.

Fazla kilo da kireçlenme nedenlerinden biridir. Bu nedenle tedavi aşamasında kilo kontrolüne dikkat edilmesi son derece önemlidir. Vücudun ağır olması nedeni ile eklemler olumsuz olarak etkilenmektedir. Kireçlenmeyi geçirecek önemli adımlardan biri de zayıflamaktır.

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Kireçlenme Bitkisel Tedavisi!

Çevrede sık sık duyulan kireçlenme sorununda cerrahi tedavi yöntemlerini ya da ilaç tedavisini uygulamak istemiyorsanız bitkisel tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Herhangi bir zararı olmayan bitkisel tedavi ile kireçlenmenin olumsuz etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz.

Genelde yaşa bağlı olmakla beraber çeşitli nedenlerle görülen kireçlenme etkilerini en aza indirmek için kireçlenme bitkisel tedavisi yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Evinizde uygulayabileceğiniz etkili ve kolay bitkisel yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Aloe Vera İle Kireçlenme Tedavisi

Masaj yolu ile kullanılan Aloe Vera yağı eklem ağrılarında etkilidir. Ağrı yaşanan bölüme masaj yaparak uygulayacağınız bu yağ ile sorunlarınız en aza inecektir.

Okaliptüs İle Kireçlenme Tedavisi

Bir diğer bitkisel tedavi yöntemlerinden olan okaliptüs ile eklem bölgelerinizdeki şişkinliklerden kurtulabilirsiniz. Kireçlenme bölgesini ılık su ile yıkadıktan sonra okaliptüs yağını o bölgeye sürerek masaj yapabilirsiniz. Kısa süre sonunda şişkinliğin azaldığını göreceksiniz.

Zencefil İle Kireçlenme Tedavisi

Birçok hastalığın tedavisinde etkili olarak kullanılan zencefili kireçlenme tedavisinde de kullanabilirsiniz. Günde bir kere şekersiz olarak tüketeceğiniz zencefil ile şişkinlikler azalmaktadır.

Yeşil Çay İle Kireçlenme Tedavisi

Eklem ve şişkinlikler için kullanılmakta olan bitkisel kireçlenme tedavisi yöntemlerinden biri de yeşil çaydır. Kireçlenme nedeni ile meydana gelen ağrıların ve şişkinliklerin azalmasını sağlayan yeşil çayın etkilerini kısa süre içerisinde fark edeceksiniz.

Elma Sirkesi İle Kireçlenme Tedavisi

Kemik yapısının gelişmesi için ihtiyaç duyulan magnezyum, kalsiyum, potasyum ve manganez içeren elma sirkesi iskelet yapısına büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle menopoza girmiş olan kadınlarda kireçlenmeye karşı etkili bir yöntemdir.

Kekik Yağı İle Kireçlenme Tedavisi

Dağlarda doğal olarak yetişen önemli bitkilerden biri kekiktir. Kekikten elde edilen yağ kireçlenme bölgesine sürüldüğü zaman ağrılar büyük oranda azalmaktadır.

İbrahim Saraçoğlu Kireçlenmeye Karşı Çınar Yaprağı Kürü

Kireçlenme rahatsızlığı için en çok tercih edilen ve etkisi görülen yöntemlerin başında İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği çınar yaprağı kürü gelmektedir. Çınar yaprağı ile yapılan kür sayesinde kireçlenme nedeni ile oluşan ağrı ve şişkinliklerden kurtulabilirsiniz.

Kaynamış olan bir bardak su içerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar çınar yaprağını atarak kısık ateşte 1 dakika demleyin. Demlediğiniz karışımı sıcak halde süzün. Ilıdıktan sonra akşam yemeklerinden ve yatmadan önce tüketin. Bu iki içim arasında en az 3 saat olması gerekmektedir. Ayrıca her defasında bu karışım yeni olarak hazırlanmaktadır. 30 günden fazla kullanılmaması gereken kürü yüksek tansiyon hastaları uygulamamalıdır.

Kireçlenmeye Bitkisel Çözüm Feridun Kunak Kürü

Çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri ile dikkatleri üzerine çeken Feridun Kunak, kireçlenme için de bitkisel tedavi yöntemleri önermektedir. Feridun Kunak tarafından geliştirilen ve etkisi kanıtlanan kürler şu şekildedir:

Yumurta kürü: Kireçlenme ve kemik erimesi gibi sorunlarda etkili olan doğal yöntemlerin başında gelmektedir. 40 limon suyunu sıkarak 20 diş sarımsağı dövün ve içerisine ekleyin. Bir avuç kapari bitkisini blenderden geçirin ve bir kaşık toz zencefil ile beraber karışıma ilave edin. 10 yumurta kabuğunu da blenderden geçirerek ekleyin ve karışımı cam kavanozda 1 hafta buzdolabında bekletin. Bu karışımı her gün kahvaltıda bir bardak tüketin.

Masaj yağı kürü: Bir kaşık kadar deniz tuzunu iki kaşık kil, bir kaşık menekşe yağı, bir kaşık biberiye yağı, iki kaşık irmik ya da buğday kepeği ile karıştırın. Bulamaç haline gelen karışıma maden suyu ekleyin ve çamur haline getirin. Daha sonra ısınana kadar ocağa alın ve ağrıyan bölgeye karışımı sürün. Daha sonra streç filmle sararak bekletin ve soğuduktan sonra bölgeyi yıkayın. Karışımı varisli olan bölgelere sürmemeye dikkat edin.

Koldaki kireçlenmeye ne iyi gelir?

Sıcak ve soğuk kompres: Hem sıcak hem de soğuk kompres eklem ağrılarını kontrol altına almaya yardımcı olur. Masaj: Kireçlenme olan bölgeye düzenli olarak masaj yapıldığında, eklem ağrılarından kaynaklanan iltihap ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.

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