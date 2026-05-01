Kanser tedavisinde yeni sayfa: Artık kemoterapiye gerek kalmayacak

Almanya'da görevli araştırmacılar modifiye edilmiş CAR-T hücre tedavisinin ilk aşamalarının sonuçlarını paylaştı.

CAR-T hücre tedavisi, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerini içerirken bu hücreler hastanın kanından alınır, kanseri hedef alan bir protein üretmek üzere modifiye edilir ve milyonlarca olana kadar çoğaltılarak hastaya nakledilir.

Bağışıklık sistemini baskılamak ve CAR-T hücrelerinin etkisini artırmak için genellikle önceden toksik kemoterapi ilaçları da verilirken faz 1 denemesinde test edilen versiyonda kendilerini yenileyebilen ve yıllarca dayanabilen özel bir T hücresi türü kullanıldı.

Çalışma için, daha önce kemik iliği nakli ile başarısız bir şekilde tedavi edilmiş çeşitli kan kanserleri olan bir grup hastaya T bellek kök hücreleri tekrar verildi. Diğerleri ise yaklaşık on yıllık bir tedavi olan standart CAR-T hücre infüzyonları aldı. Hiç kimse önceden kemoterapi almadı.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Kanserin saptanamaz hale geldiği tam yanıt oranları, T kök hücre grubunda %45 iken standart grupta %10 olarak belirlendi. Araştırmacılar Cell dergisinde yayınladıkları çalışmada, genel yanıt oranlarının iki grupta da istatistiksel olarak benzer olduğunu bildirdi.

Almanya'nın Regensburg kentindeki Leibniz İmmünoterapi Enstitüsü'nden çalışma lideri Luca Gattinoni, yaptığı açıklamada, "Hastaların kemoterapi ön koşullandırması olmadan (düşük) dozlarda tam yanıt elde etmelerini görmek, yıllarca süren preklinik çalışmaları doğruluyor ve CAR-T hücre tasarımında yeni bir sayfa açıyor" dedi.

CAR ile modifiye edilmiş T bellek kök hücreleri, standart CAR-T hücrelerine göre daha hızlı çoğaldı ve daha uzun süre işlev gördü; standart grupta ortalama 290 milyon modifiye hücre bulunurken, bellek kök hücre grubunda bu sayı 66 milyondu.

Yan etkilere veya hastalık ilerlemesine kadar geçen ortalama süre de benzerdi; standart CAR-T hücre grubunda 3,3 ay, CAR-T kök hücre grubunda ise 4,9 ay. Dört T kök hücre nakli alıcısı, iki yıldan fazla bir süre boyunca hastalık ilerlemesi göstermedi.

Araştırmacılar, hafıza kök hücre grubundaki hastaların ayrıca, CAR-T hücreleri vücutta aşırı aktif hale geldiğinde tetiklenen yaygın ve potansiyel olarak ciddi bir inflamatuar reaksiyon oranlarının daha düşük olduğunu belirtti.