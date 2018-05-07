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Kirazlı-Halkalı arasında sürücüsüz metro: 39 dakikaya inecek

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nu Halkalı'ya uzatarak bu hatta sürücüsüz teknolojiye sahip tren seti alacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:21
Kirazlı-Halkalı arasında sürücüsüz metro: 39 dakikaya inecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

272 VAGONA SAHİP 45 TREN SETİ ALINACAK

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:21
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