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Kiraz üreticisi sezonda memnun

Kiraz hasat dönemini değerlendiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ”İşçilik maliyetleri yüksek olmasına rağmen kayısıya göre kiraz kazançlı oldu” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
Kiraz üreticisi sezonda memnun

Kiraz hasat dönemini değerlendiren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ”İşçilik maliyetleri yüksek olmasına rağmen kayısıya göre kiraz kazançlı oldu” dedi.


Kiraz hasat sezonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl üretecinin kiraz hasadında memnun olduğunu, yüksek kesimlerde hasadın kısmen devam ettiğinibelirterek, ”Bu yıl 700 ton civarında kirazımız oldu.. Bu yıl kirazın çiçek zamanı çok fazla yağış oldu ve bu nedenle döllenmede bir zayıflık meydana geldi. Havadar olmayan bölgelerimizde kiraz olmadı. Dolayısıyla da kiraz rekoltemiz düşük oldu. Fakat çiftçilerimiz bu yılki kirazdan memnunlardı. İlk zamanlar kirazın kilosu 12 liradan başladı, daha sonra kiraz fiyatları düştü. En düşük kirazın kilosu 5 TL’den gitti. Fiyat olarak kiraz bizleri tatmin etmediyse de başka yönlerde iyiydi. Hatta bazı ihracatçılara bazı devlet kurumlarına ve iş adamlarına yüksek fiyatla kirazlar da verdik. Kirazımız Türkiye genelinde arandığı gibi Avrupa’da da aranır duruma geldi. Bir iş adamımız buradan Avrupa’ya hediyelik kiraz gönderdi. O insan üreticiden kirazı 10 liradan aldı. Bir ihracatçı Gündüzbey’e gelip 5 lira ile 6,5 lira arasında kiraz aldı. Bu yıl kalitesine göre kiraz fiyatları iyiydi. Çiftçimiz bu yıl ürettikleri kirazdan memnundu. İşçilik maliyetleri çok yüksek olmasına rağmen kayısıya göre kiraz kazançlı oldu” dedi.


Kiraz hasadının yüksek kesimlerde kısmen devam ettiğini de belirten Solmaz, ”Yüksek kesimlerdekiraz hasadı hala devam ediyor. Ancak bu hasat iç piyasaya yönelik. İhracat yapılmıyor. Kirazımızın bu kalibresi, aroması çok iyiydi. Bazı insanlarımız kirazımıza ne kadar da yanlış yapsalar da bizim dalbastı kirazımız ön plandaydı. Bazıları dışarıdan gelen kirazı Yeşilyurt kirazı olarak tanıtıp, iç piyasaya sürmeye çalıştılar. Ama insanlarımız Yeşilyurt dalbastı kirazının aromasını bildiği için bu kiraza fazla bir itibar göstermediler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
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