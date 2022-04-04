Kiralara ne kadar zam geldi, yapılacak? Nisan'da kiralara ne kadar zam var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Mart ayı enflasyon (TÜFE) rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu.

Nisan'da kiralara ne kadar zam var?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti. Mart ayı enflasyon oranının 61,14 olmasıyla birlikte Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Nisan kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?

TÜİK tarafından ocaka ayına ilişkin enflasyon rakamlarının yıllık bazda 48,69 olarak açıklanmasından sonra Şubat ayı kira artış oranı belli olmuştu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 olmuştu.

Mart ayı kira artış oranı ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı enflasyonu yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı olarak açıklanmıştı. Mart ayı kira artış oranı ise %25,98 artış gerçekleşmişti.