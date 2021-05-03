Kiralar ne kadar zamlandı? Mayıs ayında kiralar ne kadar arttı? Mayıs 2021 kira artış oranı TEFE TÜFE

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 arttı.

Martta yüzde 16,19 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 17,14’e yükselirken, Mayıs 2019 sonrasındaki 22 ayın en yüksek enflasyonu kaydedildi. Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Mayıs ayında kiralar ne kadar arttı?

Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte de mayıs ayı kira artış oranı da netlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapabilecek. Mart ayı kira artış oranı %12,81 olarak açıklanmıştı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşmişti.