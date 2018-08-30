Kirada dövize paydos gözler TBMM’de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Türkiye gibi güçlü ülkeler dolarizasyon sorununu geride bırakmalı. Bu anlamda tedbirler alıyoruz. AVM’lerde, dükkânlarda dolar ile kiralama ve satışın önüne geçmek için de gerekli adımları atıyoruz. Konuyu TBMM’ye taşıyacağız” sözleri perakendecileri mutlu etti. Sektör temsilcileri, AVM kiralarında TL’ye geçişin yerinde bir adım olacağı kanaatinde.

ÖNEMLİ BİR KARAR

AVM Kiracıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yüce, kiralarda doların yerine TL’nin esas alınmasının firmaların AVM’lerden çekilmelerini önleyeceğini vurguladı. Yüce, “Ürün fiyatlarının TL’ye dayalı olduğu AVM’lerde kiraların dolar ile ödenmesi anlaşılır bir şey değildi. Onun için ekonomi yönetimi tarafından alınan karar önemli olup firmaları hayata bağlayacaktır” dedi.

Yüce, TL ile kiralama ve satış döneminin mağduriyetleri gidereceğini; ekonomiye katkı sunacağını dile getirdi.

ORTAK GİDERLER DENETLENMELİ

Şu aşamada ortak giderlerin de AVM kiracılarını sıkıntıya soktuğunu anlatan Yüce, “Kiracılar adına ortak giderlerini denetleyen avukat ve mali müşavirler görevlendirilmeli. Bunlar bağımsız denetçiler olmalı, hakem görevi görmeli” önerisini sundu.

SORUN AŞILMALI

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel de Albayrak’ın açıklamalarının üyelerinin yüreklerine su serptiğine işaret etti. Öncel, sorunun bir an evvel aşılması, kiralarda TL’ye geçilmesi temennisinde bulundu.

Öncel, TL ile kira döneminin firmaların zararlarını minimuma indireceğini; kârlarını arttıracağını sözlerine ekledi.

REKABETİ ARTIRACAK

Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Mustafa Aydın da AVM kiralarında TL’ye geçilmesinin pek çok firmayı ve markayı güçlendireceğini belirtti.

ELE ELE VERİLMELİ

Ekonomide atılım için bir araya gelmek, el ele vermek gerektiğini kaydeden Aydın, şu açıklamaları yaptı: “AVM’ler markalarımızın büyüme tarlasıdır. Ancak buralarda kiraların dolar ile alınması markalarımıza darbe vuruyor. Ticaretin artışı, markalarımızın daha da güçlenerek büyümeleri için AVM’lerin dolar ile kiralamayı terk etmeleri, TL’ye dönmeleri gerekiyor. Sayın Berat Albayrak’ın da ifade ettiği gibi bu fikirlerin parlamentoya taşınarak, ticaret erbaplarını mağdur etmeyecek ve markalarımızın daha da büyümesine imkân tanıyacak adil kiralama yöntemlerine geçileceğini umut ediyoruz. Kiralarda bir an evvel dolardan TL’ye geçilmesini talep ediyoruz. Böyle bir adım, markalarımızın daha da kuvvetlenmesini, rekabet gücünün artmasını, ülkemize daha çok döviz gelmesini mümkün kılacaktır. Bu hususta hükümetimizin ve AVM yönetimlerinin milli ekonomi mücadelesine katkı vermelerini önemli görüyoruz.”

İMKÂNDAN YABANCILAR DA YARARLANMALI

Yabancı markaların da TL ile kira ödemelerini savunan Aydın, şöyle devam etti: “Yerli ve yabancı ayrımı yapmıyoruz. UFRAD olarak bünyemizde 200 büyük marka yer alıyor. Yerli ve yabancı markaların her biri ticari hayatımız için önemlidir. Aynı kolaylığın yabancılara tanınmasını diliyoruz. Yerli markaların TL, yabancı markların ise dolar ödemesi gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Yabancı markalarda yerli marklar kadar ticari hayatımız için oldukça önemlidirler.”

55 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Albayrak’ın açıklamalarına AVM yatırımcıları da sıcak bakıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, TL’nin gücünü artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını taahhüt ederek, “55 milyar dolara yani 330 milyar TL’ye varan AVM yatırımlarımızın yüzde 30’u yani 15 milyar doları (100 milyar TL) yabancı yatırımcılar tarafından yapılmıştır. Bu yatırımlar hayata geçerken yapılan 10-15 senelik fonlamanın önemli bir bölümü -TL fonlamanın finans kurumları tarafından tercih edilmemesi nedeni ile- yabancı para birimleri ile yapıldı” ifadelerini kullandı.

YABANCI SERMAYE İÇİN ÖNEMLİ

Albayrak’ın yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı koruyacaklarını vaadinin kendilerini rahatlattığına dikkat çeken Belgü, şu yorumları paylaştı: “5 senede Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin yüzde 10’u AVM yatırımları kanalı ile geldi. AVM’lerimiz ekonominin karşı karşıya kaldığı tüm dalgalanmalarda hem devletimizin hem de perakendecimizin yanında yer aldı. Kira ile ciro oranlarını yakından takip ederek gerekli yardımı yaptı. Kayıt içi ekonomiye önemli katkı sunan AVM yatırımcıları olarak, yabancı sermayeyi ülkemize çekmek ve her şeyden önemlisi Türkiye ekonomisini daha da ileriye taşımak için devletimiz ve tüm paydaşlarımızla güç birliğine, iletişime açığız.”