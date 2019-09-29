Kıraç'tan Orhan Pamuk ve Elif Şafak için bomba tespit: Kitaplarına şöyle bir baktım; yazdıkları zırva!

Şarkıcı Kıraç, sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını savunduğu için Nobel Edebiyat Ödüllü verilen Orhan Pamuk ve FETÖ lideri Gülen'in gelini Elif Şafak için çarpıcı tespitlerde bulundu.

Şarkıcı Kıraç, Orhan Pamuk'un Türkçeyi yanlış kullandığını söyledi. Elif Şafak için de "Onu okumaya tahammül edemem. Kayda değer görmüyorum" dedi.

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Kıraç, Pamuk'a değer veren insanları da "kendi ülkesine tepeden bakan, ukala, tuhaf insanlar" olarak tanımladı.

Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan Kıraç, Orhan Pamuk ve Elif Şafak için çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Kıraç, “Orhan Pamuk'un kitaplarına şöyle bir baktım ve hiçbir işe yaramadığını hemen anladım. Yazdıkları zırva, Türkçeyi yanlış kullanıyor. Ne yaşamış? Ne biliyor Orhan Pamuk? Bu tip isimlere kıymet verenler de kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen, kendi ülkesine, insanına gökdelenlerin tepesinden bakan, hiçbir şey bilmeyen, neo liberal, ukala, tuhaf bir kesim” ifadesini kullandı.

Elif Şafak'ın kitaplarını okumaya tahammül edemediğini dile getiren Kıraç, “Elif Şafak'ın da İngilizce yazdığı kitaplar var. Onu okudunuz mu? Onu okumaya tahammül edemem. Kayda değer görmüyorum. Onu tartışmam bile. Ama Orhan Pamuk'a şöyle bir baktım. Yazdıkları zırva! Ben zırva deyince çok üzülüyorlar” diye konuştu.

Kıraç daha önce okullardaki İngilizce eğitimin kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

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